Sarà un fine settimana ricco di eventi sportivi a Siderno. Entrambi godono del supporto organizzativo del consigliere con delega ad hoc Davide Lurasco.

Il palazzetto dello sport “Eunice Kennedy Shriver” ospiterà, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile, i campionati regionali di ginnastica ritmica del Comitato Regionale Centri Sportivi Aziendali e Industriali (Csa).

Il Csa è un ente di promozione sportiva fondato in Confindustria nel 1954 (riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico) e ha come scopo la promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero. Vista la valenza sociale delle attività che svolge, è anche ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno.

L’evento richiamerà numerosi atleti e visitatori da tutta la Calabria, incrementando i flussi turistici in bassa stagione e confermando la centralità del moderno palasport nel panorama sportivo regionale, visto che ha già ospitato manifestazioni di rango internazionale, come il girone di qualificazione ai campionati europei di pallavolo femminile under 19 nella primavera del 2022.

Molte presenze, inoltre, sono attese domenica mattina, quando a partire dalle 8 l’Uno Turbo Club Italia presieduto da Michele Marco Luca Bognanni darà vita all’autoraduno patrocinato dall’amministrazione comunale. La carovana delle grintose utilitarie si radunerà nella zona in prossimità del monumento al Marinaio, laddove sosterà fino alle 12, quando partirà alla volta del borgo antico di Siderno Superiore per raggiungere l’ampio parcheggio di San Sebastiano. Da qui, gli ospiti s’inoltreranno a piedi nelle viuzze del centro storico con un tour guidato che si concluderà nella storica piazza San Nicola, dalla quale potranno godere del meraviglioso panorama della costa dei Gelsomini. L’associazione Unataa Calabria Odv Guardie Zoofile Ambientali presieduta da Dominik Polito presterà la sua preziosa collaborazione, mettendo a disposizione la propria auto di servizio per qualsiasi necessità.