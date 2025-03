Squillaci (FdI), “la Presidente Meloni ha evidenziato l’urgenza di intervenire sulla tendopoli che insiste sul territorio della piana di Gioia Tauro”

L’incontro tenutosi a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e i Sindaci delle aree interessate dal decreto sul Piano Periferie, tra i quali quelli di Rosarno e San Ferdinando, ha segnato un passaggio fondamentale per il futuro di questi territori.

Durante la riunione, la Presidente Meloni ha evidenziato l’urgenza di intervenire sulla tendopoli che insiste sul territorio della piana di Gioia Tauro, descrivendola come una realtà che per troppi anni ha rappresentato un’emergenza sociale, economica e di sicurezza per i cittadini, e ribadendo che un Paese civile non può accettare l’esistenza di zone franche dove degrado e illegalità hanno preso il sopravvento.

L’intervento previsto non si limiterà a smantellare e bonificare l’area, ma prevede la realizzazione di soluzioni abitative dignitose per i lavoratori interessati, ponendo fine ad una precarietà che per troppo tempo ha caratterizzato e penalizzato questa importante area. Un’operazione che non riguarda solo i braccianti, ma che dovrà avere un impatto positivo sull’intera comunità locale, contribuendo a ristabilire un equilibrio tra esigenze sociali, economiche e di sicurezza.

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia del Governo, che attraverso il Piano Periferie ha stanziato 180 milioni di euro dai Fondi di Sviluppo e Coesione per replicare in altre aree il “modello Caivano”, intervenendo sulle realtà più complesse e promuovendo un cambiamento strutturale e duraturo. Dalle parole ai fatti, quindi, con l’obiettivo di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini, con azioni che non si limitino solo alla gestione dell’emergenza, ma che mirino alla riqualificazione, allo sviluppo socio-economico e alla sicurezza del territorio.

La valenza sociale di questo intervento è indiscutibile: la riqualificazione dell’area non solo migliorerà le condizioni di vita dei lavoratori migranti, ma contribuirà anche a rafforzare il tessuto sociale, prevenendo situazioni di degrado e marginalizzazione.

Affinché questo ambizioso progetto possa raggiungere i suoi obiettivi nel migliore dei modi, sarà fondamentale una stretta collaborazione tra Governo, istituzioni locali e attori del territorio, attraverso un approccio condiviso capace di coniugare il ripristino della legalità con soluzioni strutturali efficaci e sostenibili per i territori interessati. Solo attraverso un lavoro sinergico si potranno tutelare le comunità locali, garantire la dignità dei lavoratori e restituire a questi territori un futuro di crescita e sviluppo.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto che dimostra come, con competenza, determinazione e volontà politica, sia possibile affrontare anche le situazioni più critiche, offrendo risposte reali a problemi trascurati per anni. Un impegno assunto personalmente da Giorgia Meloni durante una visita alla tendopoli, quando era ancora una semplice parlamentare, e portato a compimento oggi, da Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprimiamo viva soddisfazione per l’importante risultato raggiunto e per l’attenzione dimostrata per il nostro territorio, certi che l’intervento sarà realizzato in tempi brevi e con soluzioni efficaci, diventando un modello di riferimento per altre realtà del Paese che necessitano di rigenerazione sociale e urbana.

Bruno Squillaci

Presidente provinciale Fratelli d’Italia RC