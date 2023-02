Ieri, Giovedì 2 Febbraio, alle ore 16.00, presso la Sala del Consiglio comunale di Siderno, si è tenuto un incontro di sensibilizzazione e promozione dell’istituto dell’affido familiare.

Ai saluti e all’intervento introduttivo dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siderno, Salvatore Pellegrino, sono seguiti gli interventi della Psicologa, dott.ssa Enza Cattolico, dell’Assistente sociale, dott.ssa Ilenia Romeo, e dell’Educatrice, dott.ssa Giulia Seminara, professioniste dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia.

L’obiettivo è quello di creare una rete per promuovere, far conoscere e sostenere l’istituto dell’affido familiare, quale intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo per quei minori che vivono nelle proprie famiglie situazioni di disagio, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

A conclusione dell’incontro, l’Assessore Pellegrino ha comunicato che verrà presto istituita dal Comune di Siderno una banca dati per le famiglie che intendono concedere la disponibilità all’affido, specificando altresì che l’Amministrazione comunale di Siderno si rende disponibile a ospitare ulteriori incontri al fine di smuovere le coscienze di ognuno e favorire un’azione di responsabilità e di accoglienza verso quei minori che, purtroppo, vivono situazioni di disagio familiare che compromettono la loro sana e regolare e crescita.

L’Amministrazione comunale di Siderno