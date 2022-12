Con le Deliberazioni n.255 e n.256 del 27 Dicembre, la Giunta comunale ha approvato due importanti progetti sociali, predisposti dall’Assessore alle Politiche Sociali, Salvatore Pellegrino, e rispettivamente denominati “Doniamo Aiuto” e “Taxi Solidale”.

Tali progetti potranno essere realizzati grazie ad un finanziamento, di cui il Comune di Siderno è stato destinatario, pari a euro € 74.181,34 derivante dal Fondo di Solidarietà Comunale di cui alla L. 232/2016 art. 1 comma 449, lett. d-quinquies, destinato allo sviluppo dei servizi sociali comunali.

In particolare, il Progetto “Doniamo aiuto”, dal costo complessivo di 44.181,34 euro e dalla durata di un anno, si propone di promuovere interventi atti a garantire un servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani ultrasessantenni con la collaborazione di donne che versano in situazioni di grave disagio economico e sociale.

Il progetto, quindi, mira a migliorare la qualità della vita attraverso un sistema integrato di interventi e servizi sociali e a favorire la promozione della solidarietà sociale, delle forme di aiuto, di reciprocità e della solidarietà con l’obiettivo di:

– inserire nel mondo del lavoro donne in difficoltà socio-economica;

– favorire le dimissioni precoci di pazienti dall’ospedale, garantendo la continuità delle cure a domicilio ed evitando il ricovero in case di riposo o l’ospedalizzazione degli anziani e dei disabili;

– sollevare, per alcune ore della settimana, i familiari dall’assistenza continuativa ai parenti disabili o anziani, fornendo anche elementi conoscitivi alla famiglia sulle cure, le terapie ecc., e dando possibilità di continuare il trattamento riabilitativo a domicilio;

– contribuire al mantenimento dell’unità dei nuclei familiari e impedendo, pertanto, che si verifichino forzose situazioni di emarginazione dei soggetti più deboli e consentendo, la continuazione di una normale vita di relazione almeno all’interno della famiglia.

Il Progetto “Taxi Solidale”, dal costo complessivo di 30.000 euro e dalla durata di un anno, intende offrire servizio di assistenza a favore di anziani autosufficienti e non, disabili gravi, o comunque a tutte quelle persone impossibilitate a spostarsi con l’automobile privata o mezzo pubblico.

Potranno usufruire di tale servizio tutti i cittadini anziani residenti nel Comune di Siderno, autosufficienti e non autosufficienti, nonché tutti i cittadini che dovessero venire a trovarsi in situazioni particolari o momentaneamente invalidanti.

Il trasporto, che prevede il prelievo dal domicilio dell’anziano o della persona, l’accompagnamento nel luogo previsto, l’eventuale attesa durante la visita e il ritorno a domicilio, è concesso prioritariamente per visite mediche specialistiche e cicli di cure fisiche e fisioterapiche ma anche per commissioni personali, come la spesa, gli acquisti in farmacia o visita al cimitero.

Tale progetto, oltre a contrastare le disuguaglianze sociali, mira ad avvicinare, sempre più, le periferie al centro cittadino: un obiettivo che questa Amministrazione si era prefissato nel Programma elettorale e che è vicino alla sua realizzazione.

I servizi, legati ai due progetti, verranno affidati in gestione ad organizzazioni di volontariato, che li cureranno a favore dei beneficiari.

Grandi passi, quindi, dell’Amministrazione Comunale a favore dei cittadini che versano in situazioni di disagio sociale!