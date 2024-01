Grazie all’efficacia dei sistemi tecnologici installati dalla Sicurpiana, un tentativo di occupazione di un appartamento è stato sventato oggi pomeriggio.

L’intervento tempestivo della Sicurpiana e dei Carabinieri della Stazione di Cittanova ha permesso di evitare che l’appartamento venisse preso d’assalto.

I sistemi di sicurezza installati dalla Sicurpiana hanno dimostrato la loro efficacia nel proteggere gli appartamenti lasciati incustoditi o soli. Grazie alla loro tecnologia avanzata, è stato possibile rilevare e segnalare l’attività sospetta all’interno dell’appartamento, consentendo così un intervento rapido da parte delle forze dell’ordine.

Il tentativo di occupazione è stato fermato sul nascere, evitando danni e disagi per il proprietario dell’appartamento. La Sicurpiana e i Carabinieri della Stazione di Cittanova hanno dimostrato ancora una volta la loro professionalità e dedizione nel garantire la sicurezza della comunità.

Il Comandante dei Carabinieri della Stazione di Cittanova ha elogiato l’efficacia dei sistemi di sicurezza della Sicurpiana e ha sottolineato l’importanza di una collaborazione stretta tra le forze dell’ordine e le aziende specializzate nella sicurezza per garantire la tranquillità e la protezione dei cittadini.

