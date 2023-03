Internet ha rivoluzionato il modo in cui ci connettiamo, lavoriamo e ci divertiamo, ma la sua diffusione ha anche aperto la strada a una serie di minacce e rischi. Dalle truffe online all’hacking, passando per i virus e lo spam, la rete è un mondo vasto e complesso dove la sicurezza può diventare difficile da mantenere. In questo articolo, vi forniremo alcuni consigli pratici per proteggervi al meglio quando navigate online.

Le regole base

Benché alcuni dei successivi consigli possano essere scontati per qualcuno, per altre persone invece possono essere utili. Date un’occhiata ad alcune delle regole base sulla sicurezza:

Antivirus

L’antivirus è uno dei principali strumenti di protezione che si possono utilizzare per difendersi dalle minacce online. Esistono molti tipi di malware, tra cui virus, worm, trojan, spyware e ransomware, e un antivirus può aiutare a rilevare e rimuovere queste minacce dai dispositivi. È importante tenere l’antivirus aggiornato, poiché le minacce online sono in continua evoluzione e nuovi tipi di malware vengono rilasciati regolarmente.

Alcuni software antivirus gratuiti possono essere scaricati online, ma di solito offrono funzionalità limitate rispetto alle versioni a pagamento. La maggior parte dei pacchetti di sicurezza a pagamento invece include anche altre funzionalità come il firewall, la protezione anti-phishing, la protezione per le transazioni bancarie e l’analisi delle vulnerabilità.

Occhi aperti

Quando si inviano informazioni riservate su internet, come le credenziali di accesso o le informazioni della propria carta di credito, bisogna assicurarsi di farlo tramite una connessione sicura. La barra degli indirizzi del browser deve iniziare con “https” per essere sicura, mentre con “http” le informazioni possono essere compromesse.

Un’altra cosa a cui fare attenzione è quella di evitare di cliccare sui link sospetti. Questi possono portare a siti web dannosi che possono infettare il proprio dispositivo con virus o malware. Accade molto spesso quando per esempio di prenotano le case vacanza. In generale, è necessario evitare di cliccare su qualsiasi link che arriva da fonti sconosciute o che sembrano troppo buoni per essere veri.

Protezione del proprio account e delle password

Uno dei modi più comuni per hackerare un account è attraverso l’ottenimento della password di un utente. La sicurezza di un account dipende dalla capacità di creare password sicure e di gestirle in modo efficace. Per farlo è consigliabile:

Non utilizzare la stessa password per più account.

Scegliere password lunghe e complesse, con combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli.

Usare un gestore di password.

Cambiare le password regolarmente (circa ogni 6 mesi).

La sicurezza nei giochi online

I giochi online possono offrire un’esperienza di gioco divertente e coinvolgente, ma possono anche esporre chiunque a rischi per la sicurezza informatica. Per navigare in modo sicuro e godersi i giochi online senza preoccupazioni è consigliabile:

Scaricare giochi solo da fonti affidabili, evitando i siti web non ufficiali o non verificati. Questi siti potrebbero offrire giochi infetti da virus o malware. Nel caso dei casinò online, assicuratevi che siano autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che è l’ente che regolamenta il gioco d’azzardo. Scegliere un casinò autorizzato ADM significa giocare su una piattaforma che rispetta le normative e le regole italiane. Per non correre rischi ci sono siti dove iniziare leggendo le recensioni delle piattaforme affidabili.

Aggiornare regolarmente il software del dispositivo. Bisogna assicurarsi di mantenere il proprio sistema operativo e i software di gioco aggiornati con le ultime patch di sicurezza. Questo aiuterà a proteggersi da eventuali vulnerabilità.

Fare attenzione alle richieste di informazioni personali. Alcuni giochi online possono esigere informazioni personali, come l’indirizzo email o il numero di telefono. Questo è normale. Quello che però dovrebbe essere fatto è usare email, password e numeri telefonici diversi da quelli utilizzati per accessi più importanti come banche, software di sicurezza, ecc.

Leggere le recensioni degli utenti prima di giocare a un titolo online, per farsi un’idea della qualità del gioco e per evitare di scaricare giochi infetti da virus o malware, soprattutto quelli gratuiti.

Una protezione extra

Oltre alle buone pratiche che abbiamo visto finora, è possibile utilizzare una Virtual Private Network per proteggere la propria privacy online. Una VPN consente infatti di creare una connessione sicura e crittografata tra il proprio dispositivo e internet. In questo modo, i dati inviiati e ricevuti sono protetti da occhi indiscreti, come hacker o provider di servizi internet.

Le VPN sono particolarmente utili quando ci si connette a reti pubbliche o Wi-Fi non protetti, come in aeroporto, in biblioteca o in un bar. Queste reti possono essere molto vulnerabili, poiché sono accessibili a chiunque. Utilizzando una VPN, i dati vengono protetti da eventuali attacchi esterni.

Conclusioni

La sicurezza su Internet è un argomento importante e complesso, ma con i giusti strumenti e delle buone abitudini, potete stare lontani dalle minacce e dalle truffe online. Ricordate sempre di proteggere il vostro account e le vostre password, di navigare in modo sicuro e di scegliere piattaforme di gioco online sicure e affidabili.

Ricordate anche di mantenere il vostro software aggiornato, di utilizzare un buon antivirus, di evitare di cliccare su link sospetti e di condividere solo le informazioni personali necessarie. In questo modo, potrete godere della vasta gamma di possibilità offerte da Internet senza compromettere la vostra sicurezza.