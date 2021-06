L’ultima pubblicazione del giurista Giovanni Cardona, intitolata “Siamo un alito di vento in un tempo breve” è un coacervo di emozioni, schegge che colpiscono all’improvviso l’anima di chi legge.

Dalla lettura del testo poetico si evidenzia come la poesia del Cardona utilizza espedienti retorici quali l’ironia, la contraddizione, il paradosso e la litote, per disegnare i temi filosofici e le ossessioni sottostanti.

E’ una poetica miniaturista, le cui poesie compatte spesso evocano ampi enigmi esistenziali.

L’autore è multidirezionale, ma anche, al tempo stesso, drastico e rigido, in “bianco e nero”, si direbbe, accesamente coinvolto ma anche aggrovigliato in un placido crepuscolo; è spesso irrequieto, ma in senso più fisico-espansivo, per dir così che “esistenziale”.

Il volume reperibile sui siti Giunti al Punto o Amazon, è, altresì, caratterizzato da due appendici sul senso del poetare oggi, la prima intitolata “Che cosa fa la poesia?” e la seconda “Linguaggio, poesia e conoscenza. Contributo a una teoria del testo poetico”, nonché decorato con sette riproduzioni illustrative.