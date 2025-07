Forte scossa di terremoto avvertita nella Piana di Gioia Tauro e in tutto il Reggino con epicentro a Molochio

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi istanti fa in molti centro della Piana di Gioia Tauro e nel Reggino, tanta paura, ma non si registrano danni a cose e persone. Si registrano segnalazioni da per la forte scossa da Taurianova, Polistena, Cittanova, Palmi e Gioia Tauro, è stata breve, ma intensa.

Secondo l’Ingv l’epicentro è stato a Molochio ed è stato di magnitudo 3.3

I PRECEDENTI EVENTI SISMICI NEL 2024

La zona in cui è stato individuato l’epicentro, è stata anche lo scorso anno luogo di terremoti della stessa intensità come quello 22 aprile 2024 con epicentro tra Cittanova e Molochio di magnitudo 3.5 e poi altre tre scosse di magnitudo 2.4, 2.6 e 2.0. Poi sempre a Molochio si sono susseguiti altre scosse di piccola intensità nel maggio del 2024 di magnitudo 2.6 e 1.3.