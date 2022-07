Un tragico incidente mortale a Pannaconi di Cessaniti. Ieri sera, a perdere la vita Bruno Evola, ottantadue anni e la moglie Mattea Cafaro, 73 anni. Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente. I due erano in auto (la donna era appena risalita sulla vettura dopo essere stata in macelleria nel centro del paesino) quando il mezzo in discesa ha preso velocità andando a schiantarsi contro la Chiesa Maria Santissima della Lettera. L’urto è stato fatale per l’uomo che è morto sul colpo.

Sul posto l’ambulanza del 118 con l’arrivo dell’elisoccorso per soccorrere la donna, inizialmente ferita gravemente e poi spirata durante i soccorsi. Prima ancora di essere trasportata sull’elisoccorso.

Intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Cessaniti diretti dal maresciallo Raffaele Dati, l’ambulanza del Suem 118 Vibo e i vigili del fuoco. Scene strazianti con il figlio della coppia che è rimasto seduto a pochi passi dal padre deceduto, soccorso da alcuni paesani e dal parroco don Felice Palamara.