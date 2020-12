L’intensa attività del controllo del territorio posta in essere dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria, secondo le disposizioni del Questore Bruno MEGALE, ha fatto registrare un ennesimo risultato nell’ambito di un servizio organizzato sulla scorta del piano di azione “Focus ‘Ndrangheta”, nella zona sud della città.

In particolare, gli operatori delle Volanti, coadiuvati dal personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria e della Guardia di Finanza, durante l’ esecuzione di penetranti servizi di controllo, hanno fatto accesso, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, all’interno di un’abitazione chiusa e non abitata della Diramazione Caprai di Ciccarello.

All’interno dell’abitazione è stata rinvenuta una cassaforte che conteneva la somma di 14.562,00 euro in monete e banconote di piccolo taglio, ed una scatola ove erano custoditi 220 petardi pesanti marca “New Rambo”, dal peso di circa 10 kg.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e, nella quotidiana lotta al crimine condotta dalla Polizia di Stato, il risultato assume un significato particolare considerato l’imminente notte d’inizio del nuovo anno, ed il pericolo che deriva dall’accensione dei fuochi illegali.