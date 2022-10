La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra il sig. Angelo Galfano, a cui vanno i ringraziamenti da parte dell’intera Società giallorossa per il lavoro svolto in questi mesi. Al tecnico si consegnano i più sinceri auguri per il futuro professionale. Nelle prossime ore la dirigenza provvederà a comunicare il nome del nuovo Allenatore.