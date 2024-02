Nei minuti di recupero la Lfa Reggio Calabria batte la gioiese di mister Cozza. Una gara combattuta fino alla fine. La compagine di Martino per il gioco espresso non merita l’ultimo posto in classifica. La reggina si avvicina ai play off con merito. In gol per la Lfa Reggio il giovane Perri classe 2005 e Andrea Zanchi . Per la gioiese Bolzito.

