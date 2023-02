Al giorno d’oggi, il progresso tecnologico ha condotto allo sviluppo di moltissime nuove esigenze nel mondo del lavoro e nella società in generale. L’utilizzo di dispositivi elettronici sempre più intuitivi e performanti ha condotto alla nascita di nuove aspettative negli utenti e di necessità disparate per le aziende, a prescindere dal settore all’interno del quale operano. È alla luce di questi presupposti che un mercato tanto competitivo quanto quello d’impresa, ha cominciato a viaggiare a ritmi ancor più serrati, spinto dal progresso tecnologico e dalla mutevolezza dell’innovazione.

In questo variegato paradigma le aziende che puntano al successo devono trovare soluzioni sempre aggiornate per poter stupire i loro clienti e per avvicinarne di nuovi. Ci troviamo, del resto, nell’era degli e-commerce e del marketing digitale e, per questo motivo, una company, per essere davvero competitiva, non deve deludere i suoi customer online, così come offline. Fortunatamente, in questo marasma di informazioni, contenuti e strategie da adottare, le company, a prescindere dalla loro dimensione, possono trovare dei baluardi su cui potersi ergere per poter dare luogo ai piani di advertising e diffusione di contenuti più efficaci.

Per bucare realmente lo schermo, ovviamente, un’impresa non può fare tutto da sola o, comunque, deve delegare le mansioni più importanti di questa operazione a dei professionisti del digitale. Argomenti come la SEO, infatti, non possono essere di facile comprensione per un membro dell’organico o, comunque, potrebbero togliere tempo alle sue mansioni principali. Quando si parla di SEO, poi, si affronta uno degli argomenti cardine dello sviluppo aziendale online e, per questo, affidarsi ad agenzie esperte come www.parklab.eu per i propri contenuti da distribuire sul territorio nazionale risulta cruciale per poter avere successo sul web. Scopriamo, comunque, di cosa si tratta in questa guida.

SEO: di cosa si tratta e perché è importante?

Entrando nel merito dell’argomento in oggetto, possiamo definire la SEO come l’insieme delle strategie che un esperto attua allo scopo di rendere più visibile un sito Internet sul motore di ricerca di Google. Le tecniche di SEO vanno attuate con consapevolezza e cognizione di causa, senza mai perdere di vista l’obiettivo: far spiccare il sito nella SERP, ossia nella barra di ricerca. È chiaro che strategie del genere richiedano una supervisione costante, qualcosa che, quindi, un membro del team dell’impresa stessa potrebbe non riuscire a portare a termine, qualora si tratti di una mansione secondaria.

La SEO tiene conto degli aggiornamenti di Google e viene modificata allo scopo di soddisfare l’algoritmo del motore di ricerca ogni qualvolta sia necessario. Possiamo definirla come l’insieme di strategie che possono migliorare la posizione del sito web all’interno delle classifiche dei motori di ricerca, nei risultati non a pagamento che, in gergo tecnico, vengono definiti organici. SEO, come acronimo, sta per Search Engine Optimization, ossia per ottimizzazione dei motori di ricerca. Vien da sé, dunque, che le strategie relative interessino numerose branche del web.

La SEO si occupa, nella fattispecie, di ottimizzare la struttura del sito, quella del codice HTML, dei contenuti testuali e di gestire i link. Sono diverse le fasi in cui lo specialista della SEO interviene in maniera più pragmatica, fornendo analisi accurate delle parole chiave da scegliere per la propria campagna. In questo modo, determinati spunti di advertising vengono diffusi in maniera più copiosa, comparendo tra le prime ricerche degli utenti in target. La SEO si unisce, quindi, a tutte quelle strategie necessarie per poter permettere ad una campagna pubblicitaria di spiccare o, comunque, utili a rendere più visibile un contenuto online, rivelandosi cruciale per le aziende.

SEO per le aziende: l’importanza di rivolgersi ad un esperto

Come già precedentemente accennato, potrebbe risultare difficile, per un’azienda, a meno che non sia già nel settore del web marketing, far conciliare gli impegni di un elemento interno all’organico con quelli che la SEO richiede. Non solo, ripiegare su soluzioni approssimative o, comunque, prive di un vero e proprio fondamento teorico, potrebbe portarvi a perdere tutto il tempo impiegato per sviluppare i contenuti e monitorarli online.

Gli esperti studiano l’andamento di Google, ne conoscono ogni novità e sanno come interfacciarsi ad esso per poter ricavare il meglio dalle loro campagne. Ciò significa che, a fronte di un investimento sicuramente accessibile per una company, a prescindere dal livello e dalle dimensioni, essa avrà la possibilità di godere di un servizio completo e costante, le cui percentuali di successo non possono che essere maggiori rispetto a metodi di pubblicazione casuali o, comunque, campagne non ottimizzate per Google.

Il content marketing necessita di indicizzazione, cura e attenzione sotto ogni punto di vista. Per questo motivo, qualsiasi aspetto dei contenuti che vengono pubblicati in rete deve essere valutato con attenzione, in modo tale da poter procedere con la loro ottimizzazione e conseguire risultati migliori.