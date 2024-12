Oggi, 28 dicembre 2024, si è svolta la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Cinquefrondi, convocata ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale. L’ordine del giorno ha visto la trattazione di diversi punti di rilevante importanza per la comunità locale.

1. Comunicazioni del Sindaco

Il Sindaco Michele Conia ha aperto la seduta esprimendo vicinanza e solidarietà alle famiglie che stanno attraversando momenti difficili, augurando a tutti i cittadini di Cinquefrondi un periodo natalizio sereno. Ha invitato la cittadinanza a partecipare agli eventi natalizi in programma, tra cui i concerti de “I Teppisti dei Sogni” e di “Big Mama”, previsti rispettivamente per il 28 e 30 dicembre.

Il Sindaco ha anche aggiornato il Consiglio sull’avanzamento dei lavori per la nuova sede del Liceo Musicale, in fase di ultimazione, che accoglierà anche gli studenti del settore Coreutico. Il progetto, finanziato dalla Città Metropolitana, prevede la realizzazione di una struttura moderna e all’avanguardia. In vista del trasferimento previsto per il 7 gennaio, sono stati riorganizzati i trasporti scolastici e le fermate, al fine di agevolare gli studenti.

2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Il Consiglio ha approvato all’unanimità i verbali delle sedute consiliari precedenti, relative al periodo che va dal 17 giugno 2024 al 30 settembre 2024.

3. Ratifica della deliberazione della Giunta Municipale n. 112 del 11/10/2024

È stata ratificata la “Variazione del Bilancio di Previsione 2024/2026”, approvata dalla Giunta Municipale, finalizzata ad adeguare il bilancio alle nuove esigenze finanziarie dell’ente. La variazione ha riguardato principalmente spese energetiche e costi di ordinaria amministrazione, senza modificare l’ammontare complessivo del bilancio.

4. Ratifica della deliberazione della Giunta Municipale n. 129 del 29/11/2024

Il Consiglio ha ratificato anche la seconda variazione al bilancio di previsione 2024/2026, che ha consentito il finanziamento della costruzione di un asilo nido, un servizio fondamentale che mancava sul territorio. Il nuovo asilo nido, che ospiterà 24 bambini e offrirà anche servizi aggiuntivi come il dormitorio e la mensa, sarà realizzato grazie a un finanziamento europeo di 560.000 euro. I lavori sono previsti per la fine di gennaio, in linea con il cronoprogramma stabilito.

5. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

Il Consiglio ha preso atto della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche relative all’esercizio 2023, come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 175/2016).

6. Approvazione dello schema di convenzione per lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)

È stato approvato lo schema di convenzione per l’attivazione e la gestione del “SUAP Associato di Cinquefrondi Capofila”. Con questa decisione, il Comune di Cinquefrondi assume il ruolo di capofila nella gestione associata delle attività produttive. Questo progetto, non gravando sul bilancio comunale, sarà finanziato attraverso quote associative e spese di segreteria sostenute dai Comuni partecipanti, tra cui Scilla, San Giorgio e Feroleto, che hanno già manifestato il proprio interesse. La creazione di questo gruppo associato permetterà di ridurre i costi per Cinquefrondi, migliorando l’efficienza dei servizi.

La seduta si è conclusa con l’apprezzamento per l’importanza delle delibere adottate, che rappresentano un passo importante per il buon governo del territorio e per il sostegno delle attività economiche locali. Il Consiglio ha ribadito la propria disponibilità a lavorare in sinergia con la comunità, garantendo trasparenza e impegno nelle scelte amministrative.