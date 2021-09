Poche ore e inizierà l’anno scolastico per i ragazzi calabresi, in bocca al lupo a tutti. Domani sarà un giorno speciale per tutta la #Calabria che avrà l’onore di ricevere la visita del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella. Sarà presso Istituto Tecnico Nautico di Pizzo. La visita di Mattarella è un’emozione vera e propria; è bello che il Capo dello Stato venga nella nostra regione in quello che tutti speriamo possa essere il primo anno scolastico post pandemia. Grazie Presidente per questo dono meraviglioso.