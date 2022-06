Scritte offensive nei confronti del presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto Mario Mega sono apparse, nella giornata di giovedì 16 giugno, sui muri perimetrali del porto di Reggio Calabria e sul cancello di via Candelora, la Cgil Reggio Calabria-Locri esprime ferma condanna per queste vili minacce e frasi intimidatorie.

Sappiamo che le forze dell’ordine stanno facendo le dovute indagini e auspichiamo che al più presto venga fatta luce su questi vili atti. Rivolgiamo al presidente Mega tutta la nostra solidarietà e vicinanza, nella consapevolezza che non si farà intimidire e continuerà a lavorare per raggiungere lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio, a tutela della legalità. Rinnoviamo il vivo sentimento di riconoscenza al presidente Mega per il prezioso lavoro quotidiano e per il suo impegno profuso: il presidente non è e non sarà da solo durante questo lavoro, la Cgil Reggio Calabria- Locri sarà al suo fianco.