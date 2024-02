Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata nel comune di Sellia Marina per incendio caldaia alimentata da una bottiglia (bombola) di GPL, situata sul balcone di un appartamento posto al piano terra di una palazzina popolare. Il rogo, il cui innesco è in corso di accertamento, ha interessato altresì materiale vario stipato sul balcone nonché gli infissi e la tapparella avvolgibile in pvc.



A dare l’allarme i vicini di casa che accortisi delle fiamme chiamavano i soccorsi.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’interno dell’appartamento ed alla messa in sicurezza della bombola di GPL.

Al momento dell’incendio, nella abitazione dimorava il solo proprietario che non riportava alcun danno.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!