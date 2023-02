Franco Muto, boss di Cetraro e “re del pesce”, è stato scarcerato nella serata di venerdì dal carcere di Sassari. Muto, 83 anni, era recluso in Sardegna (e associato al regime di 41 bis) dal settembre 2022, dopo l’emissione della sentenza definitiva Frontera. La decisione del magistrato di sorveglianza di Sassari è arrivata in seguito alla richiesta del legale del boss, Michele Rizzo, del foro di Paola. L’avvocato ha avanzato un’istanza legata alle precarie condizioni di salute del boss.

Muto ha lasciato la cella in cui era rinchiuso pronto a trasferirsi in Calabria. Il “re del pesce” – che deve scontare, sugli sviluppi del processo Frontera, una condanna a 20 anni di reclusione, è considerato un ascendente criminale, uno dei boss storici della regione.