Il gruppo consiliare di minoranza “Progetto Comune” di Saracena (CS), rappresentato dai consiglieri Luigi Pandolfi, Leonide Spinelli, Barbara Forte e Mattia Di Pace, ha scritto alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Cosenza a proposito dei lavori di riqualificazione che si stanno realizzando nel centro storico del paese del Pollino, noto per le sue influenze arabe e bizantine.

Nel documento si criticano duramente le scelte effettuate dall’Amministrazione comunale, dai materiali previsti per la pavimentazione alla realizzazione di infrastrutture in cemento, che secondo i consiglieri altererebbero la “fisionomia storica dei luoghi”.

Con riferimento specifico alla piazzetta di “zona dello Scarano”, definita “una delle più antiche dell’abitato”, si fa rilevare che i lavori in corso “stanno rimodellando” il luogo “secondo esigenze e usi del tutto estranei alla sua storia, e con inasprimento, peraltro, delle barriere architettoniche”.

Ad avviso dei consiglieri, si sarebbe dovuto intervenire per “conservare” e valorizzare la pavimentazione storica, ovvero, laddove ciò fosse stato impossibile, realizzando “un nuovo selciato in pietra di fiume, secondo canoni costruttivi ed estetici conformi alla storia dei luoghi”.

Chiedono, infine, “un intervento urgente, previa verifica in loco, volto ad impedire una definitiva, irrimediabile, compromissione di luoghi dall’importante valore storico ed architettonico”.

Il documento, per conoscenza, è stato inviato anche al Sottosegretario con delega alla “sicurezza del patrimonio culturale” Vittorio Sgarbi, al Ministero per la disabilità ed ai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale”.