A seguito della chiusura al transito della strada statale 112 D’Aspromonte(SS112),successivamente riclassificata e meglio conosciuta come Strada Provinciale2 di Bagnara Calabra e Bovalino(SP2), il Gruppo rappresentante il partito di Giorgia Meloni a Santa Cristina D’Aspromonte con a capo il commissario cittadino Antonio Violi , si è subito attivato per evitare il protrarre nel tempo delle difficoltà generate da tale chiusura sia all’intera Comunità e sia alle tantissime persone che quotidianamente percorrono tale arteria. In data odierna, su invito del commissario cittadino Antonio Violi, è giunto nel piccolo centro aspromontano il consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia Rudi Lizzi, che attualmente ricopre anche il ruolo di Capogruppo consiliare del gruppo misto (Fratelli d’Italia/Lega) formatosi nel Consiglio Metropolitano.

Dopo la calorosa accoglienza ricevuta dalle moltissime persone presenti che hanno espresso gratitudine per la presenza e l’attenzione dimostrata e che hanno manifestato oltre alle forti preoccupazioni anche per i disagi che la comunità di Santa Cristina è costretta a subire giornalmente da tale chiusura, il consigliere Rudi Lizzi si è fatto carico di portare la problematica all’attenzione degli uffici preposti della Città Metropolitana per cercare di trovare quanto prima una soluzione al problema. Da rilevare anche la presenza di altri esponenti di Fratelli d’Italia, in particolar modo di commissari cittadini di paesi della Piana (Taurianova, Delianuova, Cosoleto, ecc.) che quando si tratta di affrontare problematiche legate al territorio sono sempre in prima linea per dare più voce ai cittadini. Grande apprezzamento per la presenza ed il sostegno da parte del commissario cittadino Antonio Violi.