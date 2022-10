“Anche in merito alle ultime notizie afferenti il futuro dell’ospedale di Paola vale il medesimo assunto ribadito e motivato, con la consueta determinazione, dal Presidente della Giunta Regionale, nonché Commissario ad acta alla Sanità, Roberto Occhiuto. La Regione Calabria non ha tagliato alcun finanziamento Inail – tra quelli previsti da un recente Dpcm del governo nazionale – per la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’ospedale di Paola, così come di Locri, Melito Porto Salvo, Castrovillari e Cetraro. Nessuno di questi ospedali perderà soldi, anzi è massimo l’impegno profuso dalla Regione, in primis dal Presidente Occhiuto, per finanziare e potenziare gli ospedali calabresi. Forniamo cifre a sostegno di tale inconfutabile verità: la Regione dispone di un “tesoretto” di 319 milioni di euro destinati alla sanità pubblica, nell’ambito di un accurato e oculato utilizzo delle medesime risorse. Il tutto s’inserisce, infatti, nella programmazione della nuova Rete Regionale Ospedaliera, successiva a quella del DCA 64/2016”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Nessuna dispersone di appositi fondi, né dirottamento alcuno degli stessi, bensì una scelta efficace e non basata su dispendio di risorse a pioggia e senza raziocinio. La Regione, al contrario, ha razionalizzato le fonti di finanziamento disponibili. Non per tutti, infatti, come evidenziato dal Presidente Occhiuto, è possibile accedere ai fondi Inail, poiché questo istituto può intervenire solo per strutture di sua proprietà, quindi per edifici nuovi o avuti tramite un trasferimento di beni. Per gli altri la Regione Calabria ha appunto a disposizione le suddette somme che verranno programmate sulla base del quadro di riferimento strategico e delle priorità di intervento, anche in attuazione del quadro di riferimento normativo e programmatico del Pnrr”.