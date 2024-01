Sorrisi triplicati per le seconda edizione della Befana in 500 promossa dal Fiat500 Club Italia Coordinamento di Reggio Calabria in occasione dell’Epifania.

Dopo l’acclamato successo dello scorso anno, il Club reggino guidato dall’instancabile capacità di raccordo del suo fiduciario Enzo Polimeni, ha rinnovato l’iniziativa allargando la mappa geografica su tre tappe raggiungendo gli ospedali di Vibo Valentia, Polistena e Reggio Calabria.

Una befana itinerante quindi, che nelle prime luci del mattino si è messa in viaggio a bordo delle nostre 500 per raggiungere i piccoli degenti dei rispettivi reparti di pediatria. Rispettando le disposizioni per le misure di sicurezza, sul luogo di ogni tappa, ad attendere la befana un gruppo ristretto ma fortemente rappresentativo di appassionati cinquecentisti con le loro auto.

Un ringraziamento speciale va ai primari, ai medici e al personale sanitario tutto che, con grande disponibilità e accoglienza, hanno aperto le porte dei loro rispettivi reparti.

L’evento Befana in 500 è il fiore all’occhiello di una serie di iniziative che vedono il Fiat500 Club Italia Coordinamento di Reggio Calabria, impegnato in manifestazioni che non si esauriscono nei raduni e nelle esposizioni delle auto; a queste si unisce un impegno concreto nella progettazione e realizzazione di azioni tese a lanciare dei messaggi sociali importanti, di inclusione, di responsabilità, di solidarietà e di impegno comunitario.

Una carovana di solidarietà quindi che ha visto la sentita partecipazione e il contributo di diversi esercizi commerciali, associazioni e singole persone che, hanno reso possibile la realizzazione non di classiche calze, ma di grandi sacche targate Fiat500 stracolme di doni e di ogni prelibatezza per allietare il tempo di degenza di circa 60 bambini e dei loro genitori. Si ringraziano quindi: le Pasticcerie reggine quali il Bar Olimpia, il Bar pasticceria gelateria Fratelli Porcino e Ligato; i supermercati Sigma, Dienne Group, Deco’, e ancora, la Cartolibreria Laface, la Cartoleria Scopelliti, GioCart, Pino Strati Pres. Associazione “incontriamoci sempre”.

L’evento ha visto inoltre la collaborazione di Jonas Reggio Calabria il centro psicoanalitico per i nuovi sintomi presieduto dalla Dott.ssa Maria Laura Falduto.

Ci auguriamo che la giovane befana Simona Olenich con la sua scopa abbia potuto spazzare via un po’ di sofferenza regalando sui volti di ogni bambino emozioni di gioia, meraviglia e sorpresa.

Non poteva non essere anche quello di quest’anno un grande successo!

Si rinnova l’impegno per il prossimo anno allargando la mappa geografica per raggiungere quanti più bambini possibili regalando loro un dolce sorriso.