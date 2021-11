Sanità, Occhiuto individua i due sub commissari; Maurizio Bortoletti e Ernesto Esposito

Ecco i due sub commissari della sanità calabrese

E proprio il governatore si era dato un tempo limite entro cui formare la nuova struttura commissariale: entro dieci giorni ma ad oggi si ha già l’adesione dei due profili scelti. Si tratta, in particolare, di Maurizio Bortoletti, colonnello dei carabinieri e ai più noto per aver risanato i conti della Asl di Salerno. Il secondo profilo è Ernesto Esposito, direttore del dipartimento Politiche delle Persone alla Regione Basilicata ed ex direttore generale dell’azienda sanitaria locale Napoli 1.