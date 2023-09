Sanità: Esposito, fake news dal ‘Quotidiano del Sud’, Comitato D.M. 70 deve ancora esaminare nuova rete ospedaliera Calabria

”I contenuti dell’articolo ‘La riorganizzazione ospedaliera bocciata dal Comitato sui Lea’ pubblicato oggi sul ‘Quotidiano del Sud’ sono destituiti di ogni fondamento.

Innanzitutto una precisazione tecnica: la rete ospedaliera delle Regioni viene esaminata dal Comitato D.M. 70; il Comitato Lea, invece, valuta i dati per l’attribuzione alle Regioni dei punteggi sui Lea.

Affermare che il Comitato D.M. 70 avrebbe bocciato la nuova rete ospedaliera della Regione Calabria è una fake news, non solo perché il Comitato non ha mai esaminato il nostro documento, ma anche perché, addirittura, al momento il Comitato non ha neanche stabilito un calendario per avviare l’analisi del nostro dossier.

Allo stesso tempo, per quando riguarda i Livelli essenziali di assistenza occorre specificare che la Regione avrà tempo fino a fine anno per definire e inviare i dati Lea relativi all’anno 2022.

Anche la parte finale dell’articolo, dunque, relativo a questo tema, è del tutto inesatta”.

Lo afferma in una nota Ernesto Esposito, sub commissario per il piano di rientro della Sanità in Calabria.