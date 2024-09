“Siamo stati premiati come finalisti nella sostenibilità sociale. Al Salone Margherita di Napoli si è svolta la Cerimonia di Premiazione della prima edizione del Green Economy Award, un’iniziativa organizzata dall’Associazione For Human Community con l’obiettivo di celebrare e riconoscere le aziende che si sono distinte nell’integrare la sostenibilità e il benessere all’interno della loro strategia e pratica quotidiana. Ed il nostro Gatjc Fertility Center è tra i premiati d’Italia”. Esprimono, ancora una volta, grande orgoglio ed un pizzico di emozione dalla struttura pluripremiata di Gioia Tauro. La WellWeek 2024, l’evento di Comunicazione Italiana più rilevante dell’anno, capace di unire cultura, spettacolo e impegno per la sostenibilità in una settimana di appuntamenti a Milano, Roma e Napoli, ha riconosciuto il grande lavoro della struttura calabrese, inserita tra le big delle imprese italiane verso pratiche più sostenibili e innovative.

“Il Green Economy Award 2024 è stata la grande novità di questa edizione”, dicono dal Gatjc. La Giuria, selezionata per l’occasione, ha valutato ben 198 candidature, identificando le aziende finaliste nelle tre categorie di concorso: sostenibilità sociale, economica e ambientale. Per ciascuna categoria sono state premiate piccole, medie e grandi imprese, evidenziando come la sostenibilità sia un tema trasversale, abbracciato da realtà di tutte le dimensioni.

“Essere inserite tra le aziende che hanno presentato i loro progetti, insieme ai grandi nomi del panorama industriale e finanziario italiano, rappresenta per tutti noi l’ennesimo tassello di un lavoro, costante e continuativo, che punta alla qualità ed alla felicità dei nostri amici”.

Una serata di gala tra cultura, networking e spettacolo, dunque.

“Il Green Economy Award, nel prestigioso Salone Margherita di Napoli, condotto dalla giornalista Maria Soave, noto volto di Rai1 e conduttrice di Agorà Estate, ha consentito al Gatjc di discutere anche sugli aspetti legati all’innovazione ed alla sostenibilità, per tutti noi di primaria importanza nella gestione ordinaria della struttura. Una discussione centrata sull’integrazione delle tecnologie emergenti, sulle energie rinnovabili e sull’educazione ambientale e soprattutto sulla sostenibilità sociale, categoria per la quale siamo stati premiati, per trasformare il nostro stile di vita”, la chiosa finale.