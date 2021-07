Nella tarda mattinata di ieri lunedì 12 luglio 2021, a San Nicola Arcella, i militari della Sezione Radiomobile di Scalea hanno arrestato per evasione lo scaleoto F.B. di 40 anni ristretto ai domiciliari.

I fatti risalgono alle ore 11:00 circa quando i militari, nel porre in essere uno specifico servizio di controllo, accertavano che l’arrestato domiciliare si era allontanato dal luogo di detenzione senza alcuna autorizzazione. Prontamente ricercato e bloccato, l’uomo ai militari non ha saputo fornire giustificazioni plausibili e pertanto è stato condotto in Caserma per gli accertamenti del caso.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il prevenuto è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo, svoltasi nel pomeriggio odierno presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato tradotto nuovamente agli arresti presso il proprio domicilio.