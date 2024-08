COM-RC.

È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in prossimità del Lago Costantino e torrente Bonamico nel Comune di San Luca. Un gruppo di boy scout siciliani, ragazzi di età compresa tra i 18 e 22 anni durante una escursione perdeva l’orientamento in zona boscata. La richiesta di soccorso alla SO115 dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria è pervenuta dalla centrale NUE di Varese e di Reggio Calabria.

Nell’immediato i vigili del fuoco, informato la Prefettura ed i carabinieri, si attivavano per le ricerche con squadre di terra, elicottero Drago VF62 del reparto volo di Lamezia Terme, unità del nucleo SAPR (sistema aeromobile a pilotaggio remoto) e unità cinofile del nucleo VVF Calabria.

Alle ore 19.45 i giovani malcapitati venivano individuati dall’elicottero Drago VF62. Il personale elisoccorritore procedeva al recupero dei giovani che a gruppi di cinque venivano elitrasportati presso il campo sportivo del comune di San Luca.

I ragazzi, in buono stato di salute, venivano affidati ai Carabinieri che provvedevano ad accompagnarli presso la Casa della Legalità del comune di San Luca dove rimarranno ospiti sino all’arrivo dei familiari per il successivo rientro a casa.