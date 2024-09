Il prossimo sabato 7 settembre, il famoso attore Giancarlo Giannini si esibirà a San Giovanni in Fiore, in largo Impastato alle ore 21, in un’interpretazione vocale e musicale intitolata “Parole e musica”, insieme al sassofonista e compositore napoletano Marco Zurzolo. L’iniziativa fa parte del “Transumanze Sila Festival”, nato per valorizzare le risorse del territorio tra cultura, enogastronomia e paesaggi. «Siamo felici e orgogliosi – anticipa la sindaca Rosaria Succurro – di ospitare una personalità così importante dell’arte e della cultura come Giancarlo Giannini, cui, peraltro, l’anno scorso è stata dedicata una stella lungo la “Hollywood Walk of Fame”, a Los Angeles. L’arrivo in città di Giannini conferma l’alta qualità dell’offerta culturale di San Giovanni in Fiore nell’anno intero, non soltanto nel periodo più affollato dell’estate. Giannini è maestro della parola e dell’immaginazione, e in questo senso ci richiama in mente il nostro Gioacchino da Fiore, che utilizzò proprio la parola e l’immaginazione per spiegare concetti di grande complessità e anche per realizzare figure di una bellezza unica, di un fascino straordinario, che avremo modo di mostrare all’artista e a Marco Zurzolo, il grande musicista che l’accompagnerà sul palco». «La cultura – conclude la sindaca Rosaria Succurro – unisce, ritempra e apre orizzonti e prospettive di crescita impensabili. Continueremo a lavorare per elevare e ampliare ancora l’offerta culturale della città, con l’obiettivo di farne, in questo settore, una capitale nazionale».