La Stazione Alpina Catanzaro del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è intervenuta, nel pomeriggio di oggi nel comune di Taverna (Cz) per un gruppo di 7 escursionisti che, nell’intento di voler raggiungere il fiume Alli – o del Passante – si sono ritrovati in ambiente fortemente impervio, ricco di fitta vegetazione e salti di roccia.

Trovandosi nella condizione di non poter più risalire verso il sentiero, uno degli escursionisti è riuscito ad allertare i soccorsi.

Gli escursionisti sono stati evacuati dalla zona dai Vigili del Fuoco di Taverna (Cz) e ricondotti sul sentiero dove, la componente sanitaria del CNSAS Calabria ha effettuato i primi accertamenti sanitari del caso. Gli escursionisti, provati, stanchi e con qualche leggera contusione, sono stati accompagnati, dai tecnici della Stazione Alpina Catanzaro, nei pressi di un ristorante di Taverna dove, ad attenderli c’erano i medici del 118 di Catanzaro per ulteriori controlli.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Taverna (Cz).

Di seguito si riportano le raccomandazioni per chi si recasse in montagna per le sue escursioni:

1. Pianificare l’escursione.

2. Scegliere l’itinerario più adatto alle proprie capacità.

3. Analizzare le difficoltà tecniche dell’itinerario.

4. Avere una preparazione fisica e tecnica idonea.

5. Avere esperienze maturate in precedenti attività.

6. Rivedere ed aggiornare la propria attrezzatura tecnica.

7. Consultare il bollettino meteorologico.

8. In caso di dubbio affidarsi a Guide Ufficiali o Accompagnatori.

9. In caso di emergenza allertare il 118.