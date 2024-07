Il nuovo corso che Matteo Salvini e Claudio Durigon hanno dato al partito potrà solo portare giovamenti ed entusiasmi. Dopo oltre tre anni e mezzo e tanti successi è giusto che vi siano degli avvicendamenti e che nuova linfa possa contribuire a rafforzare ulteriormente il partito. Lascio a Rossano Sasso un gruppo coeso e capace di fare grandi risultati e penso che, rispetto al mio ingresso dove non ho trovato quasi nulla, vi sia una importante struttura di partito, con persone che amano la Lega e sono veramente degne del posto che ricoprono ed alle quali non posso che inviare, unitamente ai tantissimi militanti, tanti ringraziamenti di vero cuore. Questo il passato! Il futuro, invece, sarà una grande scommessa e tanti possibili sviluppi positivi sia personali che per la Calabria. Di questo non posso non ringraziare Matteo Salvini e Claudio Durigon che mi sono stati accanto con grande affetto. Certamente, non posso non ringraziare tutti gli eletti che hanno contribuito al risultato delle europee e, in particolare, Simona Loizzo, che ha dato dimostrazione della sua caratura e radicazione in Calabria e che ha portato avanti una battaglia di forte attaccamento al partito, e Domenico Furgiuele, che con la sua esperienza ha fornito una grande e serena collaborazione. Dovrei ringraziare tutti uno per uno, ma sarebbe retorico ed allungherebbe troppo questo comunicato! Con le diverse posizioni tutti hanno fornito un contributo positivo. Un ringraziamento ancora a Emma Staine per tutto quello che ha fatto e un augurio di buon lavoro a Caterina Cappone, che, sicuramente, saprà imporre un passo diverso e che potrà contribuire a dare risposte concrete a tante persone bisognose. Un ringraziamento a Roberto Occhiuto, con il quale ho avuto un ottimo rapporto di collaborazione che, certamente, continuerà per cambiare sostanzialmente la nostra Calabria. Ed ancora un augurio di buon lavoro al nuovo assessore Maria Stefania Caracciolo, che conosco da moltissimi anni, e che, sicuramente, darà un forte contributo grazie alla sua preparazione e competenza. A tutti un grande abbraccio e un augurio di buon lavoro per la nostra Calabria.