L’assessore del Comune di Girifalco, Elisa Sestito, ha aderito alla Lega, rafforzando quella presenza sul territorio che è la forza vera del movimento. Vi è stato un incontro nella sede di Catanzaro ed alla presenza del Commissario Regionale, Giacomo Saccomanno, del referente provinciale, Giuseppe Macrì, e del riconfermato referente comunale di Girifalco, Vincenzo Olivadese, l’assessore Sestito si è dichiarata onorata di poter far parte della grande famiglia Lega. Sia Saccomanno che Macrì hanno ringraziato la Sestito, per la scelta compiuta, e il referente locale Olivadese, che con tenacia e capacità sta contribuendo alla crescita del partito sul territorio, augurando un grosso in bocca al lupo e rappresentando la certezza che con l’impegno e la volontà manifestata, sicuramente, vi saranno grandi soddisfazioni in un prossimo futuro.