S.E. Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano all’Jonio e Vicepresidente per l’Italia meridionale della Conferenza Episcopale Italiana, è stato insignito con una prestigiosa nomina durante la cerimonia di Apertura Anno Istituzionale I.N.A., tenutasi il 28 ottobre presso la Caserma della Guardia Svizzera Pontificia in Vaticano. Mons. Savino è stato designato Membro d’Onore dell’Istituto Nazionale Azzurro (I.N.A.), riconoscimento che sottolinea il suo impegno nel promuovere la cultura e lo sviluppo sociale.

L’Istituto Nazionale Azzurro è un’organizzazione culturale umanitaria di ispirazione Cattolica che si dedica al dialogo interreligioso, alla promozione di iniziative culturali e allo sviluppo sociale non solo in Italia. La nomina di Mons. Francesco Savino come Membro d’Onore è un tributo al suo costante impegno per il bene comune e alla sua dedizione nel servire come Vescovo la comunità.

La notizia della nomina ha suscitato grande entusiasmo e orgoglio nella comunità di Cassano all’Jonio e oltre. I fedeli, i membri della Conferenza Episcopale Italiana e gli abitanti dell’Italia meridionale si sono congratulati con Mons. Savino per questo prestigioso riconoscimento. La nomina sottolinea il valore del suo impegno di Pastore e guida nel promuovere la fede, la cultura della pace e il dialogo tra le Istituzioni per il bene comune.

Mons. Francesco Savino ha dimostrato grande leadership nel guidare la Diocesi di Cassano all’Jonio e nel sostenere la comunità affidata alle sue cure pastorale. Il suo lavoro ha avuto un impatto significativo non solo nella diocesi, ma anche in tutta l’Italia meridionale.

In una dichiarazione rilasciata dopo la cerimonia, Mons. Savino ha espresso gratitudine per questa nomina e ha sottolineato ricordando la bella figura del Cardinale Bernardin Gantin, l’importanza di promuovere la cultura della vita, lo sviluppo sociale, lo spirito missionario come strumenti per costruire una società migliore. Ha affermato che questo riconoscimento lo motiva a continuare il suo impegno nel servire la comunità con ancora più dedizione e passione.

La nomina di Mons. Francesco Savino come Membro d’Onore dell’Istituto Nazionale Azzurro rappresenta un motivo di orgoglio per la comunità di Cassano all’Jonio e un riconoscimento al suo impegno nel promuovere la cultura e il benessere sociale. La sua leadership e il suo esempio continueranno a ispirare e guidare coloro che lavorano con lui per il bene comune. La comunità di Cassano all’Jonio si unisce nel congratularsi con Mons. Savino per questo prestigioso riconoscimento e gli augura tutto il meglio nel suo continuo impegno per il bene della società.