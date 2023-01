«Rivolgo un caloroso augurio di buon lavoro – scrive in una nota Tonino Russo, Segretario generale regionale della Cisl – al Generale Emilio Errigo, nuovo Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria. Chiamato ad operare in un settore fondamentale e strategico per la nostra regione, saprà certamente mettere al servizio della sua terra d’origine, per la salvaguardia del territorio e la tutela del presidio umano, la propria vasta competenza ed esperienza. La Cisl è, come sempre, disponibile al confronto e alla collaborazione, a condividere l’impegno per lo sviluppo della Calabria, per il futuro dei giovani che rappresentano una risorsa da non disperdere, le cui professionalità attendono di essere valorizzate anche nel campo ambientale».