Roy Paci polemico? Ha sbagliato,

ma Autunno Praiese miete successi

“Ci sono due verità che bisogna affermare circa lo show di Roy Paci a Praia a Mare: Piazza della Resistenza era piena di gente per un concerto di alto livello e lui ha sbagliato a utilizzare il palco per una polemica personale, dalla quale prendo le distanze”.

A dirlo è il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, che interviene con queste parole sul dibattito scatenatosi in queste ore dopo quanto avvenuto venerdì 15 settembre 2023. Il noto musicista e cantante siciliano, presente nella Città dell’Isola Dino tra gli eventi di punta di Autunno Praiese, ha chiuso il suo live con una polemica riguardante la vicina Tortora, paese confinante con Praia a Mare.

Tuttavia, secondo il primo cittadino, è l’alto numero di presenze registrate l’aspetto principale del concerto di venerdì scorso: “Piazza, centro città e locali pubblici pieni, come per gli altri appuntamenti della programmazione fin qui andati in scena. Si raccolgono i frutti della programmazione messa in campo: flussi turistici consistenti che generano consumi e occasioni di lavoro in un periodo notoriamente ritenuto di bassa stagione”.

Autunno Praiese prosegue con diversi appuntamenti tra i quali spiccano in particolare i concerti di Carmen Consoli featuring Marina Rei, venerdì 22 settembre, seconda edizione Premio Praia Straordinaria sabato 23 e domenica 24 settembre, Coro Pop di Ciro Caravano dei Neri per Caso, sabato 30 settembre, e Fabio Concato, sabato 7 ottobre.

In secondo piano, senza per questo sminuirlo, l’aspetto polemico che tanto sta facendo discutere, sopratutto sui social. “Roy Paci – dichiara De Lorenzo – è stato ingaggiato con soldi del Comune di Praia a Mare per fare il suo lavoro di musicista e cantante, non per utilizzare il palcoscenico per motivi personali. Si è trattato di un atteggiamento sbagliato, che come amministrazione comunale non condividiamo e che ha suscitato indignazione nella comunità tortorese, tanto che l’attuale amministrazione ha manifestato l’intenzione di tutelarsi nelle sedi opportune. Se così fosse, per quanto di nostra competenza, saremo al loro fianco come già prontamente comunicato al sindaco Toni Iorio all’indomani dell’accaduto”.

Un atteggiamento, quello di Roy Paci, che il primo cittadino praiese considera poco professionale da parte di chi, fino a quel momento aveva dimostrato esattamente il contrario. “Il valore artistico della sua proposta musicale non è in discussione: tanto che lo abbiamo scelto con convinzione – dice De Lorenzo –. La band ha innegabilmente offerto una grande performance, nonostante un problema tecnico che ha causato un ritardo di circa un’ora all’inizio del live. Un contrattempo non imputabile né al suo staff né all’amministrazione comunale, che si è spesa per trovare ugualmente una soluzione e scongiurare problemi di ordine pubblico”.