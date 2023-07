PASSAGGIO DI CONSEGNE AL ROTARY CLUB POLISTENA IL PAST PRESIDENT GAETANO VACCARI PASSA IL COLLARE AL NEO PRESIDENTE SALVATORE AUDDINO E UNITAMENTE AL CLUB ROTARY NICOTERA MEDMA VIENE PRESENTATO L’AMBIZIOSO PROGETTO DISTRETTUALE DELLA DIETA MEDITERRANEA.



Il passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova Presidenza è stata l’occasione per il Rotary Club Polistena, di presentare l’ambizioso progetto di valorizzazione della Dieta mediterranea, avviato di concerto con il Rotary Nicotera Medma.

L’evento, che si è svolto ieri sera a Cittanova, nella splendida cornice dell’Uliveto Principessa Resort, ha scandito il passaggio del “collare” tra il past president Gaetano Vaccari – in sostituzione della presidente uscente Sarilena Stipo, assente per maternità – e il neo presidente Salvatore Auddino. La suggestiva manifestazione, svoltasi alla presenza del governatore del Distretto 2102 Francesco Petrolo, ha sottolineato il cambiamento di leadership ma allo stesso tempo la continuità degli ideali rotariani. Al passaggio di consegne, al quale hanno partecipato anche il presidente del Rotary Club Nicotera Medma Carlo Capria e tutti i soci, il Vescovo della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi Francesco Milito, il referente di Libera don Pino De Masi, dei Past Governor Rotary, dei rappresentanti dei diversi Rotary Club del Distretto 2102 e di alcuni sindaci del territorio, ha segnato l’inizio di una nuova fase per il club di Polistena, con nuove sfide e opportunità da affrontare nel perseguire la missione di servizio per gli altri tipica dei Rotary Club.

La squadra

Ad aprire i lavori è stato Giacomo Francesco Saccomanno, segretario del Rotary Nicotera Madma e Presidente della “Città del Sole” che dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha passato la parola al presidente Carlo Capria, il quale ha parlato di «conurbazione rotariana» per descrivere il rapporto che intercorre tra i due club di Polistena e Nicotera. Subito dopo si è dato il via al passaggio di consegne tra Gaetano Vaccari – che in passato è stato anch’egli presidente dello stesso club e attualmente è anche assistente del governatore – e il neo eletto Salvatore Auddino, che torna a ricoprire il ruolo di presidente, dopo l’esperienza affrontata nell’anno segnato dalla pandemia da Covid. “Salvatore Auddino è una persona davvero speciale” – ha detto il past President Gaetano Vaccari – “conosciutissimo sul territorio è amato ed apprezzato da tutti per la sua onestà, per i suoi modi di comunicare con gli altri, per la sua bontà, per la sua signorilità e gentilezza nei modi e il garbo nel porgere ai presenti un problema, un progetto. Ha condiviso con grande sintonia dimostrato il suo costante e concreto contributo alla vita di questo club e a tutti i suoi progetti tanto che in data 28 febbraio 2022 gli è stata tributata la massima onorificenza rotariana Paul Harris fellow e perciò a lui vadano auguri particolari perché con grande entusiasmo si accinge a prendere nuovamente la guida di questo club per il nuovo anno Rotariano.”

Dal canto suo, il neo Presidente Auddino, dopo aver ringraziato tutti per avergli dato «la possibilità di condurre di nuovo questo club», dicendosi emozionato per l’incarico, ha quindi proceduto a nominare la squadra che lo affiancherà ed elencare i componenti ed i Presidenti delle varie commissioni di club. Il Consiglio Direttivo è così composto da Giuseppe Gatto (vicepresidente), Francesco Ingegnere (segretario), Andrea Saccomanno (segretario esecutivo), Carlo Tripodi (tesoriere), Domenico Albanese (Prefetto), Antonino Lombardo (Consigliere), Ettore Rositani (Consigliere), Gaetano Vaccari (Consigliere) e Sarilena Stipo (membro past president).

La commissioni

Le commissioni invece, sono sei. La Commissione effettivo è composta da: Gaetano Vaccari (Presidente), Giuseppe Gatto, Ettore Rositani, Antonino Lombardo e Luca Tedesco (componenti); la Commissione immagine pubblica è composta da: Antonino Lombardo (Presidente), Francesca Liotta, Salvatore Auddino e Gaetano Vaccari (Componenti); la Commissione per la Rotary Fondation è composta da: Francesca Liotta (Presidente), Maria Teresa Sorrenti, Rita Greco e Leonardo Reale (Componenti) ; la Commissione progetti di servizio è composta da: Iacopo Saccomanno (Presidente), Domenico Albanese, Salvatore Lombardo e Sarilena Stipo (Componenti); la Commissione rapporti con le istituzioni è composta da: Giuseppe Gatto (Presidente), Francesco Ingegnere, Lavinia Strangi e Francesco Zucco (Componenti); la Commissione promozione ed eccellenze del territorio infine, è composta da: Andrea Saccomanno (Presidente), Carlo Tripodi, Domenico Laruffa e Renato Catalano (Componenti). «Sono tutte persone che hanno potenzialità enormi – ha affermato il Presidente Auddino – indispensabili affinché le Commissioni funzionino e per portare avanti sia i progetti distrettuali che di club».

Dopo l’intervento del Vescovo Francesco Milito e dopo aver fatto una disamina circa i vari progetti che il Rotary porta avanti, tra i quali quello che mira alla valorizzazione della Dieta mediterranea, che proprio ieri sera ha preso l’avvio, il presidente Auddino ha proceduto alle premiazioni.

Il primo a essere insignito di un premio, è stato il Governatore Franco Petrolo, nominato socio onorario del club, per «la sintonia e la vicinanza sempre dimostrata nei confronti del nostro club». Soci onorari sono stati nominati anche Maria Pia Porcino, che il prossimo anno diventerà governatrice succedendo così a Petrolo, Francesco Busceti, cosegretario del Rotary Nicotera, e Giacomo Saccomanno. Attestato di benemerenza invece, per suor Angela Paglione, mentre una targa è stata consegnata al presidente del club di Nicotera Capria.

Dopo le premiazioni la parola è passata al governatore Petrolo, il quale ha raccontato perché quest’anno il motto del Rotary Club è “Creiamo speranza nel mondo”, raccontando l’aneddoto che ha visto protagonista il presidente internazionale. Il governatore ha quindi spiegato i principi che regolano le attività del Rotary, da sempre al servizio delle comunità, promuovendo progetti etici, civili, culturali e sociali, il cui scopo è quello di ottenere risultati concreti, col fine ultimo di coinvolgere sempre di più i giovani. «C’è sete da parte dei club di fare qualcosa di utile – ha affermato il governatore – senza mai dimenticare che solo lavorando insieme e non singolarmente si ottengono i risultati più vantaggiosi». Il Governatore Franco Petrolo ha poi elencato i vari progetti messi in campo dal Rotary – annunciando quello relativo alla valorizzazione della Dieta mediterranea, che ha preso l’avvio al termine della cerimonia – e le sfide future che si prefigge di portare avanti.

La serata si è conclusa con una piacevole conviviale a base di prodotti tipici della Dieta mediterranea, che di fatto ha sancito l’avvio del progetto che mira a divulgare l’importanza di questo regime dietetico per il contrasto di diverse patologie e per i benefici che apporta all’organismo dal momento in cui si utilizzano i suoi prodotti sani che prevengono le malattie in genere e quelle cardiologiche in particolare. L’intento del Rotary è quello di far capire che gli alimenti della Dieta mediterranea, legati all’attività fisica, possono aiutare a contrastare e a prevenire l’insorgenza di alcune malattie, puntando i riflettori sulle proprietà possedute da ogni singolo prodotto e sui rispettivi benefici.