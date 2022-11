Da 15 novembre al 31 dicembre 2022 l’associazione internazionale per tutti i tipi di arte contemporanea Move in Colors con sede in via Roma, Caraglio(CN), offrirà un museo virtuale dando il via alla mostra dal tema Monkey business.

Move è MicMac(Museo delle arti e dei mestieri) ed esporrà opere in vaste sale e sarà aperto a tutti i visitatori. Tutti gli artisti avranno la possibilità di vendere le proprie opere. Dunque un vera e propria vetrina per far conoscere i pittori e i loro dipinti.

Tra le innumerevoli opere sarà possibile vedere e ammirare i quadri di una poliedrica artista: Rossella Marino. Rossella Marino è una pittrice di grande talento, che dal 2018 è conosciuta nel panorama artistico della città di Palermo e non solo.

Ha infatti partecipato a diversi Premi e mostre in giro per l’Europa. I suoi quadri realizzati in acrilico su tela, raccontano un mondo colorato, multiforme e multietnico.

I personaggi dei suoi quadri, quasi sempre donne, animali e natura, sono tratteggiati da linee morbide, che creano quasi movimento, e che pulsano di vita, e la cui la brillantezza dei colori, in riferimento ai volti di donna, ne esaltano la sensualità.

“Prima di realizzare un’ opera faccio un progetto sul tema che intendo sviluppare scegliendo opportunamente i colori e i dettagli. Quando dipingo scompare qualsiasi problema o preoccupazione quotidiana, mi sembra di entrare in un’altra dimensione dove realizzo la mia creazione.

I titoli delle opere che presenterò alla mostra virtuale sono: la Sconosciuta, il soffitto di Cristallo e la Primavera” dichiara l’artista.

Il quadro che preferisco è La sconosciuta, questa opera è un omaggio contro la violenza alle donne. Perché la Sconosciuta? Perché si parla indirettamente di tutte le donne che subiscono violenza. Dell’opera, un particolare, è costituito dai meravigliosi occhi azzurri, che intravedono la speranza di una vita migliore, la denuncia degli abusi subiti e la fine della sofferenza” ci svela.

La stessa opera sarà video esposta a Barcellona il 18 e il 19 novembre.

Rossella Marino è un’artista a 360 gradi che parla al cuore. Si interessa anche di teatro, fa parte di associazioni culturali e collabora con altri artisti per promuovere i suoi dipinti.

Per visitare la mostra:

Biografia

Rossella Marino è nata a Palermo il 10 novembre 1958 ed è docente presso la scuola secondaria di secondo Grado.

Nasce come artista nel 2018, ama dipingere volti di donna, il mare, gli animali e i paesaggi.

Nel 2022 le sue opere sono state ammesse a diverse mostre collettive sia fisiche che virtuali.

Le mostre fisiche: Artista per la pace a Palermo, a favore dell’assistenza per l’infanzia in Ucraina, Arte e Chiesa al Capo a Palermo, Premio galleria Nozzoli a Empoli.

Le mostre virtuali:

Premio Città di Barcellona, Premio Artisti Italiani a Londra, Fiera Art 3F a Monaco, Galleria Venere a Gravina di Puglia, Artisti contemporanei al Carrousel du Louvre. Con ” Lo stupore”, Artisti contemporanei al carrusel du louvre Parigi.

Inoltre sono state pubblicate da Claudio Visentini nella pagina Conosco un Artista, da Carla Colombo nell’antologia La montagna affascina, e nella rivista Art now promotore di creatività, periodico d’arte diretto da Sandro Serradifalco.

Move in Colors “September Mor” Expo, e dal 15 novembre sempre Move in Colors”Monkey Business ” Expo, con le opere:

1) la Sconosciuta, misure 40×50

2) Il soffitto di Cristallo misure 40×50

3) La Primavera, misure 30×40