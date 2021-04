Le Mamme della popolosa Contrada Bosco guidate con passione e dedizione dal Dott. Teodoro De Maria, hanno voluto incontrare in Municipio il Commissario Prefettizio Antonio Reppucci per ringraziarlo ed applaudirlo per il risultato positivo, raggiunto in poco tempo per la Scuola Elementare e Media del proprio territorio.

Il nuovo colloquio con il Prefetto Reppucci è stato chiesto subito dopo la bellissima notizia che, sono stati reperiti e stanziati in bilancio i 65 mila euro necessari per redigere la perizia di variante relativa ai lavori fermi dal mese di novembre, per la riqualificazione della Scuola Elementare e Media di Contrada Bosco con 2 mila abitanti, 200 piccole e medie aziende agricole dedite alla produzione di clementine, kiwi, olive, fragole ecc.

Tutto questo, per la soddisfazione dei circa i 100 alunni e delle rispettive Mamme che finalmente possono sperare di non essere più costrette, dal prossimo anno Scolastico a spostarsi per lunghi chilometri.

Teodoro De Maria ha inoltre chiesto al Commissario Prefettizio Reppucci di dare mandato agli Uffici Comunali dei Lavori Pubblici guidati dall’Arch. Domenica Corigliano, la priorità della Scuola.

Il Prefetto Reppucci ha rassicurato il suo continuo interessamento affinché la Scuola possa riaprire per il nuovo anno scolastico, sostenendo ed affermando che l’istruzione scolastica è il presidio pedagogico fondamentale per offrire ai Giovani opportunità di crescita consapevole e responsabile.