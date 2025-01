L’Amministrazione Comunale di Rosarno, guidata dal Sindaco Dott. Pasquale Cutrì, è lieta di comunicare che questa settimana inizieranno i lavori di ristrutturazione dell’immobile confiscato alla mafia in via Ugo Foscolo, attuale sede della Croce Rossa Italiana.

L’opera, seguita dall’Assessore ai Lavori Pubblici, dottor Teodoro De Maria, e dal RUP, architetto Alessandro Messina, grazie a un finanziamento di 350 mila euro provenienti dai fondi PNRR, permetterà di riqualificare e potenziare una struttura di grande rilevanza per il territorio.

L’intervento sarà realizzato dalla ditta Costruire Group e prevede:

Potenziamento dei servizi già attivi, come il trasporto in ambulanza, il taxi sociale e il banco alimentare, attraverso uno sportello sociale più efficiente e attrezzato.

Efficientamento energetico dell’immobile, con l’installazione di pannelli solari sul solaio per garantire sostenibilità e riduzione dei costi.

Realizzazione di nuovi spazi, tra cui uffici moderni, spogliatoi per i volontari, una sala operativa potenziata e una sala riunioni dedicata.

Costruzione di una foresteria, che consentirà l’accoglienza di volontari sia locali sia nazionali, incentivando l’attività di “volontariato vacanza” promossa dalla Croce Rossa, che prevede lo scambio di ospitalità in cambio di servizio attivo sul territorio.

Il Sindaco Dott. Pasquale Cutrì ha espresso grande soddisfazione per questo importante traguardo:

“L’inizio di questi lavori rappresenta una vittoria per tutta la comunità di Rosarno. Trasformare un bene confiscato alla mafia in una struttura che promuove solidarietà, volontariato e servizi sociali è un segno tangibile della nostra lotta per la legalità e il progresso. Questo progetto non solo migliorerà i servizi della Croce Rossa, ma rafforzerà il senso di appartenenza e la partecipazione attiva dei cittadini. La Croce Rossa, comitato di Rosarno, guidata dal Presidente Francesco Scirocchi, svolge un lavoro straordinario sul nostro territorio e questa ristrutturazione rappresenta un investimento nel futuro di Rosarno, nella legalità e nella comunità”

Il Sindaco e L’ Amministrazione Comunale