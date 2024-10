L’amministrazione Comunale di Rosarno, guidata dal sindaco Pasquale Cutrì, rende noto che i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria alla riconnessione urbana ed alla mobilità sostenibile e la realizzazione di interventi inerenti al fabbricato dei viaggiatori inizieranno il prossimo 8 ottobre. Tutto ciò è stato possibile grazie al profuso impegno dell’Amministrazione e del consulente del Sindaco, delegato ai problemi della stazione ferroviaria, Rocco Dominici; nel corso di questi mesi, il Sindaco e Dominici hanno avuto una costante interlocuzione con i rappresentanti della società R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) al fine di raggiungere un’intesa comune sui problemi che attanagliano stazione di Rosarno.

Martedì 8 ottobre, data di inizio dei lavori, i rappresentanti della società R.F.I. incontreranno tutti i consiglieri comunali e i funzionari del Comune al fine di presentare loro il progetto di riqualificazione. I lavori di ammodernamento della stazione di Rosarno riguarderanno, in particolare, l’ampliamento delle pensiline e dei sottopassaggi, la rimozione dell’ultimo binario, il restauro dei marciapiedi e l’introduzione dell’ascensore: unico scopo è rendere la stazione con lo scopo di renderla più moderna ed efficiente a tutti i passeggeri. La nostra stazione, terza in Calabria per numero di viaggiatori dopo quelle di Lamezia Terme Centrale e Reggio Calabria, rappresenta il fiore all’occhiello della nostra Città: accoglie tanti passeggeri provenienti da tutta la Piana, dal versante jonico reggino, dal vibonese e dall’alto Tirreno ed è un collegamento importante con il porto, grazie alla linea ferroviaria per il traffico merci. Il Sindaco, dott. Cutrì, precisa che le condizioni della stazione sono sempre state sotto la lente d’ingrandimento degli amministratori. Oltre al versante stazione, il Comune di Rosarno è attivo anche sul miglioramento della viabilità stradale: sono infatti in corso i lavori di riqualificazione del nuovo svincolo autostradale di Rosarno: anche questo un punto strategico per tutto il territorio e sarà più agevole e moderno.

Il Sindaco di Rosarno

Pasquale Cutrì