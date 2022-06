Riceviamo e pubblichiamo dal “Comitato Mamme” di Rosarno

Duecento Genitori dei 100 Giovani scolari della scuola elementare e media della popolosa contrada Bosco di Rosarno, stanno vivendo insieme ai Giovani studenti, anni di forte incertezza in merito ai Lavori di adeguamento sismico del Plesso scolastico con fondi Regionali di circa € 516 mila euro ottenuti nel lontano 2016. I Giovani hanno subito un primo disagio con la chiusura dell’intero Plesso scolastico, dovendo fare diversi chilometri per raggiungere l’alternativa scolastica con la promessa che nel breve periodo i ragazzi avrebbero fruito di una scuola migliore. Nel corso del tempo i lavori di riqualificazione si interrompono per la necessità di una Perizia di Variante richiesta dalla Ditta appaltatrice.

I lavori vengono abbandonati per diversi mesi, i Genitori preoccupati si costituiscono in “Comitato Mamme” guidato dal Dott. Teodoro De Maria, il quale si attiva chiedendo delucidazioni al Commissario Prefettizio Reppucci, il quale insieme alla Dirigente dei Lavori Pubblici del Comune, hanno individuato dal bilancio Comunale la somma di 50 mila euro, necessari per l’approvazione della Perizia. Nel maggio del 2021 vengono ripresi i lavori di Riqualificazione della scuola.

A settembre del 2021 i Giovani studenti subiscono un altro forte disagio, vengono dislocati nella scuola elementare di San Ferdinando e gli altri nelle medie di Rosarno, con le promesse che il 31 dicembre 2021 la scuola ritornava nel suo antico splendore.

Lo scorso 8 marzo, il Comitato Mamme guidato da Teodoro De Maria hanno incontrato presso il Palazzo Comunale i nuovi Commissari Straordinari alla presenza del Dirigente dei Lavori Pubblici, affermando che il 30 marzo 2021 sarebbe stata consegnata la nuova scuola.

I Genitori allarmati dalle continue “Date Ballerina” il 6 aprile effettuano un sopralluogo esterno al Plesso scolastico scoprendo a malincuore lo stato di fermo dei Lavori che perdura fino ad oggi.

Preoccupati per questa situazione chiedono da circa tre settimane un incontro con i Commissari Straordinari, la Dirigente dei Lavori Pubblici, il Rup e la direzione lavori presso il Palazzo Comunale per riuscire a comprendere quali siano le decisioni da prendere per il futuro dei Giovani scolari della Contrada Bosco di Rosarno.

Rosarno, Li 03/06/2022 Il Comitato Mamme