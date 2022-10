«Mi sono insediata quale componente del Direttivo nazionale dell’Unione delle Province d’Italia, convocato» giovedì 20 ottobre «per discutere della piattaforma programmatica delle Province in relazione alla nuova legislatura del Parlamento». Con queste parole, contenute in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook istituzionale, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha voluto condividere «con l’intera comunità locale l’inizio del» suo incarico di vertice nell’Unione delle Province d’Italia «in rappresentanza dei cittadini del territorio» cosentino. «Sono onorata – ha scritto Succurro – della responsabilità che mi è stata assegnata. Con il consueto impegno e la tipica determinazione femminile, porterò a Roma le istanze, le proposte e i consigli provenienti dalla nostra terra, dalla nostra gente. Le Province sono vicine alle persone, danno servizi essenziali e meritano di essere sostenute dallo Stato». «Lavorerò esattamente in questa direzione, con la consapevolezza – si legge nel post Facebook della presidente Succurro – che i territori devono avere risposte certe e vere, soprattutto» nell’attuale «periodo di difficoltà derivanti dalla crisi internazionale e dall’aumento dei prezzi dell’energia».