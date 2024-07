È stata un successo straordinario la conferenza stampa del progetto “Riviera Cristallina”, tenutasi presso la Sala Consiliare del Comune di Bovalino. L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di sindaci, imprenditori, cittadini e rappresentanti delle amministrazioni comunali, tutti riuniti per scoprire le ultime novità di questo ambizioso progetto turistico e di rivitalizzazione.

La sala era affollatissima, con molte persone rimaste in piedi ad ascoltare la conferenza. L’evento è stato aperto dall’assessore Pasquale Blefari, che ha dato il benvenuto a nome del Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano. Nel suo messaggio, Maesano ha espresso grande sostegno per il progetto “Riviera Cristallina”, sottolineando l’importanza della solidarietà e della sinergia tra i Comuni della Locride. Ha inoltre salutato con affetto il Console Onorario Filippo Strano, lodandolo per portare fieramente il nome della Città nel mondo. Il Console Onorario di Cancun, Filippo Strano, ha poi presentato il progetto, evidenziando come “Riviera Cristallina” miri a trasformare la fascia Ionica reggina in un polo turistico internazionale di eccellenza.

Durante la conferenza, è stato presentato dal vivo il funzionamento del widget e dell’App di geofencing, che ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico. Questa innovazione tecnologica, la prima nel suo genere in Italia, è già disponibile per i dispositivi Android e fra un paio di giorni lo sarà anche per iOS. Il widget è già fruibile dai computer sulla pagina web della Riviera Cristallina, offrendo una piattaforma unica per scoprire le attrazioni, gli eventi e i servizi della regione. Si raccomanda, per godere appieno delle funzionalità dell’App, di mantenere sempre attiva la localizzazione sul dispositivo mobile (si può disabilitare questa funzione in qualsiasi momento).

Un momento clou dell’evento è stato l’annuncio del Triathlon della Riviera Cristallina, previsto per il 3 e 4 maggio 2025, fatto da Nicola Intini, responsabile Sviluppo Area Centro-Sud per la Federazione Italiana di Triathlon, e Mario Siciliano, delegato regionale per la Calabria. Entrambi hanno espresso il loro entusiasmo per il progetto e la bellezza del territorio, sottolineando l’importanza dello sport per il benessere e lo sviluppo turistico. “Siamo entusiasti di collaborare con Riviera Cristallina,” ha dichiarato Nicola Intini. “Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per promuovere lo sport e il benessere in una regione ricca di bellezze naturali e culturali.” Mario Siciliano ha aggiunto: “L’accoglienza calorosa e l’entusiasmo che abbiamo riscontrato qui ci confermano che siamo sulla strada giusta. Non vediamo l’ora di vedere questo evento crescere e diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo.”

Il Console Strano ha poi evidenziato come il progetto “Riviera Cristallina” stia già coinvolgendo attivamente 29 comuni, creando una rete di collaborazione tra aziende, amministrazioni, associazioni e cittadini. “La partecipazione delle aziende è fondamentale per il successo del progetto,” ha dichiarato Strano. “Invitiamo tutti i titolari di aziende, negozi e commerci a unirsi a noi. Partecipare a ‘Riviera Cristallina’ non solo offre visibilità e opportunità di crescita, ma contribuisce anche a costruire una comunità forte e coesa, capace di attrarre turisti e investimenti tutto l’anno.”

Il progetto, che punta a rigenerare il tessuto sociale e a riattivare i centri urbani della Locride, promuove la coesione sociale, il recupero delle tradizioni locali e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico. Attraverso un turismo sostenibile e l’innovazione tecnologica, “Riviera Cristallina” mira a migliorare la qualità della vita e a creare un’economia locale prospera e sostenibile.

Durante la conferenza stampa, Strano ha anche annunciato un altro importante evento realizzato in collaborazione con l’IPUE (Istituto di psicologia umanistica esistenziale): il Festival del Pensiero Cristallino, che si terrà dal 22 al 28 luglio. Le locations principali dell’evento saranno il 23 luglio presso la Cittadella Vescovile di Gerace, il 25 luglio al Castello Feudale di Ardore Superiore e il 27 luglio nel centro multiculturale Planteria di Locri. Questo evento sarà un’occasione per discutere sul benessere e promuovere la cultura.

La conferenza stampa, trasmessa in diretta streaming da Radio Venere sui loro canali Facebook e sul canale Facebook della Riviera Cristallina, è disponibile anche in differita sugli stessi canali. Questo evento segna un importante passo avanti per il progetto “Riviera Cristallina” e rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano contribuire al rilancio turistico e socio-economico della Locride.