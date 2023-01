L’ANCADIC si rivolge al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, al Ministero della Difesa e al Prefetto della Provincia di Reggio Calabria affinché mantengano in vita l’importante struttura che ospitava il distretto militare di Reggio Calabria “Caserma Luigi Mezzacapo” con un corposo finanziamento. Struttura così importante che ha fatto la storia di Reggio che ha formato i cittadini alla difesa dei Valori della Patria e successivamente ai Valori repubblicani.

Altra cosa riguarda la dismissione di alcune caserme tra cui le Brigate della Guardia di Finanza: di Lazzaro, di Pellaro e di Gallico che svolgevano un capillare controllo dell’economia del territorio di cui i cittadini hanno avuto benefici per comprendere le leggi fiscali accettando di buon grado suggerimenti dei valorosi brigadieri.

Al tempo per queste strutture se ne interessarono il Ministero della Difesa e il Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Ministero delle Infrastrutture, con interventi adeguati sia dal punto sismico che abitativo per un uso uguale o diverso evitando la fine o l’abbandono totale. Non vorremmo leggere più la messa in vendita di queste strutture per uso privato.

La problematica per la messa in sicurezza per i valori che hanno rappresentato impone alle Istituzioni di oggi il dovere di colmare queste necessità da noi espresse.

E’ desiderio dell’ANCADIC ricevere un cenno di risposta.

Vincenzo CREA

Referente unico dell’ANCADIC

e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”