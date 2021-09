Oggi presso il Comune di Cinquefrondi dove ha avuto luogo la seduta della Sottocommissione elettorale circoscrizionale ci è stato dalla stessa verbalmente comunicato che la nostra lista presentata per concorrere alle prossime elezioni comunali che si terranno il 3 e 4 ottobre è stata ricusata in quanto sono state rilevate delle irregolarità formali tali da non permettere l’ammissione della lista.

Siamo in attesa di ricevere il verbale della seduta contente le motivazioni della ricusazione al fine di valutare con i nostri legali l’opportunità di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per vedere riammettere la nostra lista.