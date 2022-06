DA CLEMENTE CORVO

Sono stati eseguiti dagli operatori dell ‘Anas tra la tarda serata di lunedì e le prime ore di martedì i lavori riguardanti la riqualificazione della rotatoria dello svincolo autostradale di Gioia Tauro lungo la A2 autostrada del Mediterraneo. I lavori hanno riguardato l’eliminazione del vecchio conglomerato, attraverso il processo di Scarificazione, con la posa in opera del nuovo bitume, con macchine a rullo che oltre a regolare lo spessore hanno provveduto anche a compattare la nuova pavimentazione. I lavori sono serviti per mettere in sicurezza una rotatoria che ormai da anni, specialmente nei periodi di pioggia creava grossissime insidie ai veicoli. L’ Intervento di riqualificazione della stessa rotatoria era stata più volte sollecitata da noi, ma la stessa società aveva più volte dovuto fare slittare i lavori per vari motivi tecnici, oltre alle problematiche covid. Da evidenziare le attenzioni, prestate dall’ Ing. Giovan Battista Barberio Capo Centro Anas e dall’ Ing. Campanella Massimiliano Responsabile Area Gestione Rete A2, che avevano garantito, dopo le diverse segnalazione fatte, l’esecuzione dei lavori prima dell’esodo estivo. Il tutto grazie anche alla costante collaborazione del Comandante della Polizia Stradale di Palmi Dott. Francesco Tringali, un supporto determinante alla risoluzione della stessa riqualificazione . Adesso dopo l’ importante messa in sicurezza del frequentatissimo tratto autostradale, ci sarà l’opera di decoro che l’anas stà proponendo a varie aziende, a varie ditte, che prendendo in gestione la rotatoria daranno il giusto abbellimento, non solo alla città di Gioia Tauro ma a tutta la Piana.