Calabria, che passione! Questa regione d’Italia è tra le più ambite, non solo dal turismo italiano ma anche internazionale. Spiagge, mare, cibo, cultura e montagne caratteristiche: un concentrato di bellezza e sapori che si estende lungo gli 800 km di litorali. La scelta è talmente ampia che viene naturale chiedersi, tra tutte le località stupende di questa regione, dove andare in vacanza in Calabria. Avere le idee chiare e organizzarsi bene è importante, per non ritrovarsi a macinare chilometri di strada godendo poco dello scenario mozzafiato attorno a noi.

Vediamo quindi quali sono i luoghi dove andare in vacanza in Calabria che non dovresti assolutamente perderti!

La Calabria, dove andare in vacanza spendendo poco

Sai qual è il significato del nome Calabria? “Faccio bene”: questa è la traduzione dal greco antico, la lingua che ha dato il nome alla regione. E in effetti, è difficile trovare un luogo che non soddisfi occhi e palato, in questa splendida parte d’Italia. A dare quei tratti così distintivi è stato il crocevia di popoli e culture, che si sono incrociati per tempi più o meno lunghi, e hanno lasciato la loro impronta su queste terre.

Antichi Greci e Romani, passando per i Bizantini fino ai popoli della Spagna, senza dimenticare l’influsso arabo ed ebreo.

Iniziamo però da quella che è l’attrazione più forte di questa regione, il mare: dove andare in vacanza al mare in Calabria? Ecco un paio di località da aggiungere assolutamente alla lista delle tue vacanze.

Tropea

Tropea è una cittadina in provincia di Vibo Valentia che, un tempo, rappresentava un vero e proprio centro marinaro di importanza fondamentale per i commerci. Oggi offre degli scenari marini incredibili, grazie alle coste frastagliate e agli scogli che emergono dalle acque. L’attività balneare inizia già a maggio e termina ad ottobre, grazie al clima mite e alla temperatura piacevole dell’acqua marina. La scelta di strutture in cui alloggiare non manca: da quelle più caratteristiche alle più moderne, c’è l’imbarazzo della scelta anche in termini di costi.

Scalea

Un’altra tappa imperdibile per gli amanti del mare è Scalea, che si distende per 8 km di costa e offre spiagge sabbiose e acque cristalline. La caratteristica di questa località è il fatto di essere arroccata in cima a una collina, da cui è possibile ammirare lo spettacolo marino che si apre davanti.

Scalea è anche nota per essere il simbolo della Riviera dei Cedri, il tipico frutto calabrese che delizierà ancora di più le tue vacanza. E per gli appassionati di storia e arte, sarà impossibile non visitare il castello normanno, situato nel centro storico della città, costruito quando questa località era sotto la dominazione della famiglia Loira.

Appurato che scegliere dove andare in vacanza al mare in Calabria non è sicuramente un problema, vediamo invece cosa offre questa regione per chi vuole approfondire la conoscenza della natura e della storia di questa meravigliosa parte d’Italia.

Alla scoperta della natura calabrese

Tra i posti dove andare in vacanza in Calabria ci sono i tanti parchi naturali, uno più interessante dell’altro. Grazie al clima favorevole e alle bellezze naturali, chi ama andare alla scoperta della natura si sentirà in un vero e proprio paradiso terrestre.

I più caratteristici sono il Parco del Pollino e il Parco della Sila.

Il primo offre una natura incontaminata e scenari selvaggi. A cavallo tra Calabria e Lucania, quest’area naturale ospita le montagne più alte dell’Italia del sud, con quote che arrivano a oltre 2.000 metri. Nel Parco è possibile attraversare i diversi fiumi della zona, che hanno contribuito a formare gole suggestive.

Il Parco della Silla va anch’esso inserito tra i luoghi dove andare in vacanza in Calabria, dato che oltre alle bellezze naturali, offre scenari sia storici che religiosi. Tre tour in uno soltanto! Particolarmente interessante è il Sentiero dei passi perduti, durante il quale si ripercorrono le antiche strade che portavano gli abitanti fino alla Silla.

La Calabria in cucina: tipicità e leccornie da provare!

La cucina italiana è, secondo l’opinione quasi indiscussa a livello internazionale, una delle migliori al mondo. A contribuire a questo posto d’onore sono le specialità tipiche di ogni regione, tra cui spicca sicuramente la Calabria. Quando si tratta di vacanza in Calabria, dove andare per assaporare i migliori piatti della regione?

La bussola in proposito è più semplice che mai: è nei luoghi della tradizione che puoi sperimentare la cucina più genuina e saporita del posto. Lontani dalle grandi catene e dai fast food, trattorie e ristoranti a gestione familiare sono una scommessa vinta.

Qui, potrai provare la ‘nduja, se ami i piatti piccanti, o il guanciale, se preferisci i gusti saporiti ma con meno peperoncino. Caciocavallo, pecorino e ricotta del posto sono altre specialità che puoi non solo gustare, ma anche portare a casa, come souvenir da gustare per far riaffiorare i ricordi della vacanza. Non dimenticare poi il pane di Cerchiara, cotto nel forno a legna e dalla fragranza inconfondibile.

Non ti resta quindi che fare una somma dei nostri consigli e preparare il tuo tour personalizzato, durante il quale potrai abbronzarti, mangiare cibi sani e continuare il divertimento, in totale relax!