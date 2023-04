Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, riparte di slancio il laboratorio CSR (Corporate Social Responability) istituito presso la camera di Commercio di Cosenza e che fa parte di una serie di iniziative nazionali che vedono impegnate molte sedi provinciali del sistema camerale.

Gli obiettivi generali del percorso, coordinato a Cosenza dal consigliere Francesco Rosa, sono diversi: dalla creazione di nuove competenze alla sperimentazione di collaborazioni innovative. Per le imprese e gli altri attori che partecipano (enti locali, associazioni non profit, cooperative sociali, imprese e associazioni consumatori etc.), il Laboratorio CSR ha finalità specifiche quali, per esempio: stimolare le organizzazioni a realizzare nuove iniziative sostenibili, creare relazioni di rete tra i diversi soggetti, generare valore grazie all’interazione tra differenti realtà. Per verificare concretamente tutti questi aspetti verrà avviata nei prossimi mesi una sperimentazione in ambito formativo, con un percorso dedicato al management d’impresa orientata alla sostenibilità sociale. Nel percorso verso lo sviluppo sostenibile, tema centrale di agenda 2030 dell’ONU, è urgente migliorare il coordinamento delle strategie e delle azioni dei diversi attori sociali in una logica che va ben oltre la semplice collaborazione. Trovare soluzioni efficaci a problemi sociali e ambientali complessi non è facile: in un mondo sempre più interconnesso bisogna adottare un approccio multistakeholder e multidisciplinare mettendo insieme le competenze e le risorse di tutti.” Queste riflessioni ben si collegano al progetto portato avanti dalla Camera di Commercio di Cosenza relativo al Laboratorio CSR che rappresenta un vero e proprio momento di “connessione sostenibile” in quanto mette insieme le realtà del profit e non profit (imprese e enti locali, mondo della formazione e mondo del lavoro. Nei prossimi mesi il Laboratorio punterà all’ampliamento della sua composizione, e promuoverà una serie di iniziative volte a premiare le realtà locali che hanno già avviato pratiche attive di sostenibilità sociale.