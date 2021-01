“Ieri, durante i lavori della Commissione antimafia, abbiamo formalmente appreso da FNSI-USIGRAI che le riprese audio-video del processo Rinascita-Scott – che ha preso il via ieri nella nuova aula bunker di Lamezia Terme – non sono state autorizzate.

Riteniamo doveroso che ogni fase di questo maxiprocesso debba essere documentata e ci auguriamo che, al rinnovo del collegio giudicante, si acconsenta a questa legittima richiesta, fermo restando il rispetto delle norme anti-Covid”.

E’ quanto affermato, in una nota, dai portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione antimafia.