Il 21 gennaio ricorre il centesimo anniversario della Fondazione del Partito Comunista d’Italia.

Sono passati 100 anni dalla fondazione a Livorno del Partito Comunista d’Italia.

Il Partito Comunista Italiano fino a quando è stato soggetto attivo della politica italiana, ha avuto un ruolo di protagonista della vita del paese ed ha contribuito alla sua trasformazione civile, sociale e culturale.

Il Partito è stato uno dei pilastri fondamentali della lotta contro il fascismo e della Resistenza al nazifascismo e della lotta di Liberazione. Esso dopo la seconda guerra mondiale è stato strumento di lotta e di riscatto della classe operaia e di grandi masse popolari riscuotendo straordinari successi elettorali e grandi conquiste politiche e sociali, esercitando dall’opposizione una grande funzione di governo a favore degli interessi dei lavoratori e delle classi popolari.

Purtroppo, il Partito Comunista Italiano, dopo la morte di Enrico Berlinguer, ha conosciuto una rapida e disastrosa deriva, finita incredibilmente con lo scioglimento del Partito voluto da Occhetto che si è assunto una grandissima responsabilità che ancora oggi pesa negativamente sui lavoratori e sulla democrazia italiana.

Oggi si avverte come non mai l’assenza del Partito Comunista Italiano. Il decadimento della politica ridotta a mercimonio privo di valori e di idealità a cui stiamo assistendo in questi giorni di crisi di governo rappresenta l’espressione più emblematica di una situazione degradata che sarebbe stata inimmaginabile se fosse stato presente e attivo il Partito Comunista Italiano.

Per ricordare e per ragionare sul passato ma anche sul presente e sul futuro del comunismo e dei comunisti, il Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l’unità dei Comunisti ha organizzato un evento online, anche in considerazione della pandemia in corso e della necessità di evitare manifestazioni in presenza.

Pertanto,

GIOVEDÌ 21 GENNAIO ALLE ORE 17.30

LIVE SULLA PAGINA FACEBOOK “Rinascita Partito Comunista Italiano – Calabria”

si svolgerà un confronto sul tema

“21 GENNAIO 1921/ 21 GENNAIO 2021. I CENTO ANNI DEL P.C.I. PER UN NUOVO INIZIO”

Ne discuteranno: GIANCARLO COSTABILE (Docente UNICAL), LORENZO FASCI’ (Avvocato), FOSCO GIANNINI (Direttore CUMPANIS), STEFANO MORABITO (Ass. La Cosa Pubblica), FRANCESCO SACCOMANNO (Segretario Prov. Rifondazione Comunista Cosenza), MICHELANGELO TRIPODI (Presidente Fondazione Girolamo Tripodi).

Invitiamo tutti cittadini i interessati a collegarsi alla pagina facebook indicata e a partecipare attivamente a questo importante evento politico.