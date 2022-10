La Barbaro Editore, casa editrice calabrese fondata a Oppido M. (RC) nel 1977 da Domenico Barbaro, ritorna alle stampe grazie all’impegno del figlio Remo che ha deciso di rilanciare un progetto editoriale in realtà mai abbandonato.

La Domenico Barbaro Editore è una casa storica nel panorama editoriale calabrese, tra i soci fondatori, nel 1990 dell’A.E.C., Associazione Editori Calabresi, che ha annoverato nel suo catalogo importanti pubblicazioni attinenti il territorio e ristampe anastatiche di libri quasi introvabili. Oggi ritorna con il marchio DBE-BARBARO EDITORE

Remo Barbaro, figlio del fondatore, è un economista che da oltre venti anni si è trasferito in Sardegna dove svolge la propria attività di libero professionista, conservando un legame mai sciolto con la propria terra e con il mondo dell’editoria.

“ E’ un atto che principalmente sentivo di dovere a mio padre. Il marchio DBE sottintende le iniziali con cui lui spesso amava firmare le sue pubblicazioni. Una casa editrice nuova di antica tradizione, mi piace definirla così, oggi. Il mercato è cambiato, il mondo dell’editoria non è più quello di quaranta anni fa, ma alcune cose restano per noi indissolubili, come il legame con il territorio. Certo, non siamo più una casa editrice esclusivamente calabrese, le nostre tematiche oggi hanno orizzonti diversi ma non tralasciamo le nostre origini, anzi, le rivendichiamo con orgoglio.

Tra le nostre primissime pubblicazioni, ad esempio, “Antonello Capobrigante calabrese di Vincenzo Padula” è una ristampa in chiave editoriale moderna. E’ il volume d’esordio di una collana che abbiamo definito “Anastatica moderna” , che ci vede sempre presenti nel campo delle ristampe anastatiche, come anche “l’abbate Gioacchino di Felice Tocco” in uscita in questi giorni “

Un progetto editoriale quello del dott. Remo Barbaro che conserva orgogliosamente le sue origini rappresentate dal padre Domenico, vive il presente in maniera più manageriale e guarda con fiducia al futuro rappresentato dalla figlia Ioleandra, studentessa che frequenta la facoltà di Lettere per l’editoria presso l’Università cattolica di Milano.

Per ulteriori Contatti e Informazioni :

Dr Remo Barbaro Tel. 327.8877019 email : edizionidbe@gmail.com sito : www.edizionidbe.weebly.com FaceB. : DBE